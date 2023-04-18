إصابة 7 جنود إثر اصطدام 4 آليات عسكرية في ألمانيا

برلين-سانا

أصيب 7 جنود بجروح إثر اصطدام أربع آليات عسكرية على طريق رئيسي في ولاية بافاريا الألمانية اليوم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر إعلامية ألمانية قولها: إن الآليات تابعة للجيش الأمريكي، إلا أن الشرطة الألمانية قالت إنه ليس لديها معلومات حول جنسية الجنود المتضررين.

وأوضحت الشرطة في مدينة امبرغ جنوب ألمانيا أن قافلة عسكرية كانت تسير على الطريق السريع (اي6) في مهمة تدريب، ولأسباب لا تزال غير معروفة وقع تصادم خلفي يشمل أربع عربات مصفحة على طريق بين (سولزباتش روزنبيرغ) و(امبرغ) القرب من الحدود التشيكية، ووفقا للنتائج الأولية أصيب سبعة جنود أحدهم في حالة خطرة، تم نقلهم إلى المشفى بمروحية إنقاذ.

وتم إغلاق الطريق بشكل مؤقت عقب الحادث.

يذكر أن امبرغ تقع على بعد 40 كيلومتراً جنوب حامية للجيش الأمريكي.

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