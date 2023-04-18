وقفة في طولكرم دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة طولكرم بالضفة الغربية مساء اليوم وقفة دعم للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى ولافتات تطالب بضرورة الإفراج عنهم، وخاصة المرضى الذين يتعرضون لسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم، والضغط على الاحتلال لوقف ممارساته التعسفية بحقهم، وفى مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

وشدد مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر على ضرورة تحمل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى، والإفراج العاجل عن المرضى والمضربين عن الطعام الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency