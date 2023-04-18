طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي مترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً وغائماً جزئياً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً في مناطق متفرقة مع أجواء سديمية مغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…