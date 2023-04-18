335 ألف خدمة طبية مجانية قدمتها مشافي صحة ريف دمشق خلال الربع الأول من العام الحالي

دمشق-سانا

أكثر من 335 ألف خدمة طبية مجانية قدمتها المشافي التابعة لمديرية صحة ريف دمشق، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، وفق مديرها الدكتور ياسين نعنوس.

وأوضح الدكتور نعنوس في تصريح لـ سانا أن عدد الخدمات المقدمة خلال الربع الأول من العام الحالي في مشفى الزبداني الوطني 30661 خدمة، منها 278 عملية جراحية، ووصل عدد مراجعي الإسعاف خلال الفترة هذه إلى 4894 والعيادات الخارجية 3233 مراجعاً، وتجاوز عدد مرضى العناية 30 مريضاً، لافتاً إلى أن عدد المقبولين في المشفى وصل إلى 816 مريضاً، ومجموع التحاليل المخبرية التي قدمت 14210 تحاليل، و451 تخطيط قلب، و1428 صورة إيكو، وتم إجراء 426 جلسة غسيل كلية صناعية، و4690 صورة أشعة بسيطة.

ولفت الدكتور نعنوس إلى أن عدد الخدمات المقدمة في مشفى التل الوطني بلغ 50728، منها 471 عملية جراحية، في حين وصل عدد مراجعي الإسعاف إلى 11520، والعيادات الخارجية 10860 مراجعاً، وتم خلال الفترة نفسها إجراء 1042 جلسة غسيل كلية صناعية، و10500 صورة شعاعية، و34 ماموغراف و447 طبقي محوري.

وتجاوز عدد الخدمات المقدمة في مشفى القطيفة حسب الدكتور نعنوس 100 ألف خدمة، حيث بلغ عدد المقبولين فيه 1521، ومراجعي الإسعاف 7077 والعيادات الخارجية 3800، في حين وصل عدد مرضى العناية إلى أكثر من 140 مريضاً، مبيناً أن مجموع العمليات الجراحية في المشفى بلغ 203 عمليات، والتحاليل المخبرية 81375 تحليلاً و14482 صورة أشعة، و838 طبقي محوري، و914 تخطيط قلب، و650 صورة إيكو، مشيراً إلى أن مجموع جلسات غسيل الكلية الصناعية بلغ 1081، والتنظير 36، والتفتيت 35، والمعالجة الفيزيائية 390 جلسة.

وفي مشفى دوما الإسعافي، بلغ عدد المقبولين حسب الدكتور نعنوس 599 مراجعي الإسعاف 8094، والعمليات الجراحية 307 عمليات، وصور الأشعة البسيطة 4466 صورة، وعدد التحاليل المخبرية 2933 تحليلاً.

ووصل عدد الخدمات المقدمة في مشفى حرستا الوطني إلى أكثر من 39 ألف خدمة، وفق الدكتور نعنوس، منها 385 عملية جراحية، مبيناً أن عدد مراجعي الإسعاف بلغ 5146، والعيادات 8172 مراجعاً، والصور الشعاعية البسيطة 9300، والماموغراف 37 صورة، والطبقي المحوري 347 صورة، في حين بلغ عدد التحاليل المخبرية 11745، وجلسات غسيل الكلية 307 جلسات، وتخطيط القلب أكثر من 400.

وقدم مشفى قطنا الوطني وفق الدكتور نعنوس 45789 خدمة، منها 114 عملية جراحية، وتم قبول 921 مريضاً، وبلغ عدد مراجعي الإسعاف والعيادات 11962 مراجعاً، مبيناً أنه تم إجراء 5137 صورة شعاعية، و276 صورة إيكو، و320 جلسة غسيل كلية، في حين دخل 115 مريضاً للعناية المشددة خلال الفترة المذكورة، بينما تجاوز عدد التحاليل المخبرية 23470 تحليلاً.

وأشار الدكتور نعنوس إلى أن عدد خدمات مشفى جيرود 20095 خدمة، منها 95 عملية جراحية، ووصل عدد مراجعي الإسعاف إلى 7359، والمقبولين 110، وعدد مراجعي العيادات الخارجية 2179، بينما بلغ عدد التحاليل المخبرية 3080 تحليلاً، و4825 صورة أشعة، و1720 صورة إيكو، و237 تخطيط قلب، و464 جلسة غسيل كلية.

وفي مشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، بين نعنوس أنه تم تقديم أكثر من 40 ألف خدمة خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 198 عملية جراحية، ووصل عدد مراجعي الإسعاف إلى 9935، والعيادات الخارجية 5486 مراجعاً، بينما بلغ عدد مرضى العناية 28 مريضاً، ومجموع التحاليل المخبرية 16745، و7236 صورة أشعة، و412 صورة طبقي محوري و446 صوة إيكو، و1423 تخطيط قلب.

بشرى برهوم-راما رشيدي

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