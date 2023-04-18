مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على فلسطينيين في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن منسق لجان الحماية والصمود في جنوب الخليل فؤاد عمور أن مستوطنين اعتدوا على رعاة أغنام فلسطينيين في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، ومنعوهم من العمل.

إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال منزلا في قرية اللتواني بمسافر يطا وفتشته، كما اقتحمت منطقة “ميون” شمال شرقي بلدة الزاوية غرب سلفيت، وسلمت الفلسطينيين عدة إخطارات بهدم عدة منازل ومنشآت.

وكان اعتدى مستوطنون أمس على ممتلكات الفلسطينيين شمال مدينة سلفيت بالضفة الغربية ما أدى لتضرر عدد منها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency