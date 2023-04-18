الجيش الروسي يقضي على 460 جندياً ومرتزقاً أوكرانياً ويدمر معدات عسكرية أمريكية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي قضى على 460 جندياً ومرتزقاً أوكرانياً، إضافة إلى تدمير عدد من المعدات العسكرية الأمريكية و6 طائرات مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

في اتجاه كوبيانسك :

أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة (الغرب) نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية، حيث تم صد أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 35 جندياً وتم تدمير دبابة واحدة ومدرعتين قتاليتين وسيارتين ومدفع هاوتزر (إم 109 بلادين) أمريكي الصنع، وآخر من طراز (دي 20).

وفي اتجاه كراسنوليمان:

أحبطت المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة (المركز) الهجوم المضاد للعدو في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حيث ألحقت خسائر تصل إلى أكثر من 80 جندياً أوكرانياً، وتم تدمير مدرعتين قتاليتين.

وفي اتجاه دونيتسك:

نجحت وحدات ونيران المدفعية في دعم مفارز الهجوم للسيطرة على ثلاث كتل في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من مدينة أرتيوموفسك –باخموت الأوكرانية، بينما دعمت القوات المحمولة جواً ووحدات مجموعة قوات (الجنوب) الأعمال القتالية لمفارز الهجوم، ومنعت محاولات العدو للهجوم المضاد.

كما ألحقت قوات (الجنوب) خسائر بين صفوف العدو المتقدمة لشن هجوم مضاد في مناطق قرى تشاسوف يار وكونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ولدعم تلك الفرق أجريت 6 طلعات جوية، كما أتمت وحدات المدفعية مهمة إطلاق النار، وبلغت خسائر العدو فيه أكثر من 290 جندياً أوكرانياً ومرتزقاً، وتم تدمير مدرعة قتالية للمشاة و3 مدرعات قتالية و8 مركبات وراجمة صواريخ (غراد) ونظام مدفعي (إم 777) أمريكي الصنع ورادار قتالي مضاد للبطاريات (آن- تي بي كيو-50) أمريكي الصنع.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه:

ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة (الشرق) خسائر تقدر بـ 30 جندياً، وتم تدمير 3 مدرعات قتال مشاة وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر (دي 20)، إضافة إلى تدمير مستودعي ذخيرة في زابوروجيه.

أما في اتجاه خيرسون:

تم القضاء على ما يصل إلى 25 جندياً أوكرانياً وتدمير 3 مركبات ونظام مدفعي (إم 777) أمريكي الصنع، إضافة إلى مدفعي هاوتزر (دي 30).

كما ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة (سيلا) أضراراً بـ 98 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 126 مقاطعة.

كما تعرضت مراكز القيادة والمراقبة لكتيبتي الألوية الميكانيكية (110 و25) للقصف في جمهورية دونيتسك الشعبية وتم تدمير مستودعي وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة نيكولاييف.

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 6 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا ما يلي..

407 طائرات و228 مروحية و3770 طائرة دون طيار و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8711 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و1087 راجمة صواريخ متعددة و4614 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و9582 مركبات عسكرية خاصة.

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