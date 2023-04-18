افتتاح مدرسة للتعليم الأساسي في بلدة دوير الشيخ سعد بطرطوس

طرطوس-سانا

افتتحت اليوم مدرسة للتعليم الأساسي “حلقة ثانية” في بلدة دوير الشيخ سعد شرق مدينة طرطوس، مؤلفة من ثلاثة طوابق على مساحة 4500 متر مربع.

وأوضح محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل في تصريح للصحفيين أن المدرسة تم تنفيذها من قبل فرع الشركة العامة للبناء والتعمير، وبإشراف مديرية الخدمات الفنية بتكلفة إجمالية قاربت 600 مليون ليرة سورية.

بدوره أوضح مدير التربية علي شحود أن افتتاح المدرسة يأتي ضمن إطار الأولويات لإنشاء المدارس بالمحافظة من أجل حل مشكلة الدوام النصفي.

وبين مدير الخدمات الفنية المهندس أحمد سليمان الجهة المشرفة على البناء أن المدرسة مؤلفة من ثلاثة طوابق بمساحة طابقية 855 متراً مربعاً تم بناؤها على مساحة 4500 متر مربع، مضيفاً إنها تضم 24 قاعة صفية و7 قاعات إدارية وغرفة للمعلمين، إضافة إلى قاعة حاسوب ومخبر ودورات مياه.

حضر الافتتاح أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين وقائد الشرطة العميد وفيق أبو دلة وحشد رسمي وشعبي من أبناء المنطقة.

فاطمة حسين

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