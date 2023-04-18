رحلة علمية لفريق مهارات حياة إلى جامعة البعث

حمص-سانا

شكلت الرحلة العلمية التي نظمها فريق مهارات الحياة بحمص لـ 60 يافعاً، من طلاب الصفين السابع والثامن التعليم الأساسي إلى جامعة البعث فرصة جيدة للاطلاع والتعرف على الاختصاصات والكليات الموجودة فيها.

وشملت الجولة زيارة مراسم وقاعات كلية هندسة العمارة ومخبر “هاندس” الذي يعد مشروعاً لبناء القدرات وحفظ الحرف التقليدية، حيث يضم مجموعة من الحرف التقليدية والتراثية، كما تمت زيارة كلية الموسيقا ومخابر التدريب الفردية والجماعية والمسرح ومدرجات كلية الهمك ومخابرها، ومنها مخبر سباكة المعادن.

صبا وسوف رئيسة فريق مهارات الحياة بحمص أشارت إلى سانا الشبابية أن الجولة أتاحت للطلاب فرصة النقاش والحوار الشيق والممتع والحصول على المعلومات القيمة، لافتة إلى أن الأسئلة التي طرحها الطلاب توحي بوعي كبير لديهم وتطلع للمستقبل.

الدكتور عباد كاسوحة عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث والذي رافق الطلاب خلال الجولة وأجاب عن استفساراتهم لفت إلى اهتمامهم وحماستهم، كونها الزيارة الأولى لهم للجامعة، منوهاً بأهمية الجولة للطلاب في هذه المرحلة العمرية لتنمية ميولهم، بحيث يرى الطالب انعكاس هذه الميول في الكليات التي من الممكن أن يدرس فيها مستقبلاً، كما تمكنهم من معرفة الاختصاصات بالتفصيل ما يسهل عليهم اختيار الاختصاص المناسب لهم.

وعبر عدد من اليافعين المشاركين بالجولة عن استمتاعهم بالتعرف على مخابر وقاعات الكليات، وخاصة مخبر سباكة المعادن والشرح الدقيق عن مهمة المخبر والآلات الموجودة فيه، واطلاعهم على بعض الحرف التراثية كالنول والخزف والفخار والأرابيسك.

رشا المحرز

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