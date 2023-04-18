الهجرة والجوازات تحدد أيام منح جوازات السفر الفورية خلال أيام العطلة

دمشق-سانا

حددت إدارة الهجرة والجوازات يومي الأربعاء والخميس الـ 19 والـ 20 من الشهر الجاري لمنح جوازات السفر الفورية للمواطنين المضطرين للسفر، من خلال إدارتها وفروعها في المحافظات، ويومي السبت والأحد الـ 22 والـ 23 للحالات الطارئة.

وأوضحت الإدارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنها وفروعها في المحافظات مستمرة بعملها طيلة العطلة، من خلال المناوبين بتسليم جوازات السفر المنجزة وإنجاز المعاملات الضرورية، من تأشيرة المغادرة والإقامة وحركة القدوم والمغادرة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت بلاغاً بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 16-4-2023 وحتى يوم الخميس الموافق لـ 20-4-2023، مع التذكير بعطلة عيد الفطر السعيد التي تبدأ في الأول من شهر شوال 1444 هجري وحتى الثالث منه.

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