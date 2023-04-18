راشيل دنون.. موهبة لافتة في سباقات الجري والمشي

السويداء-سانا

تتمتع لاعبة نادي شهبا بالسويداء “راشيل دنون” بمستوى متميز بسباقات الجري المتوسطة والمشي لفتت إليها الأنظار كموهبة صاعدة على مستوى الجمهورية.

راشيل 14 عاماً بدأت بممارسة ألعاب القوى بشغف كما ذكرت بعمر 11 عاما متأثرة بوالدتها حنان النجار بطلة العرب سابقاً بسباقي 800 و 1500 متر ووالدها عزات دنون بطل الجمهورية وشقيقتها لاعبة منتخب سورية البطلة الآسيوية لوريس دنون.

وأوضحت راشيل في حديثها لـ سانا أنها نالت العديد من بطولات المحافظة والجمهورية بالمشي والجري لمسافات 800 و1500 متر و2 كيلومتر وبطولة براعم سورية وبطولة شامنا الدولية بالمشي لمسافة 2 كيلو متر العام الماضي.

وبينت راشيل أنها تواظب على تدريباتها بإشراف والدتها، ولديها طموحات بالفترة القادمة لتكون مثل شقيقتها لوريس وتمثل منتخب سورية خارجياً وترفع علم سورية في المحافل الدولية.

ولا تقتصر راشيل على ممارسة ألعاب القوى بل تمارس أيضا كما أوضحت رياضة الكاراتيه منذ طفولتها، وما زالت متواصلة حالياً بإشراف المدرب جفال عامر في أحد البيوتات الرياضية، مبينة أنها نجحت بالظفر ببطولات على مستوى المحافظة وطموحها إحراز بطولة الجمهورية بالفترة القادمة تماشيا مع تحضيرها للحصول على الحزام الأسود واحد دان.

وحسب راشيل فإن الرياضة ساعدتها على تقوية شخصيتها وعززت ثقتها بنفسها وروح المنافسة لديها، دون تعارضها مع اهتماماتها بواجباتها الدراسية وتفوقها.

ووفقاً لوالدة راشيل حنان النجار فإن ابنتها تجمع بين التفوق الرياضي والدراسي، ولديها ثقة بنفسها وتصميم وإرادة لصنع شيء مهم في حياتها، مشيرة إلى وجود إمكانيات فنية تؤهلها للوصول إلى مستويات عالمية في حال توفر لها الدعم المطلوب.

رئيس نادي شهبا غسان الطويل أشار إلى أن راشيل تنتمي لأسرة ولادة للبطولات، وتمثل إحدى أهم المواهب القادمة بقوة لميدان ألعاب القوى، لافتاً إلى أن النادي يقدم لها الدعم ضمن الإمكانات المتاحة مع غيرها من اللاعبين واللاعبات.

عمر الطويل

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