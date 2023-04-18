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قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في الخليل وتشدد إجراءاتها العسكرية في الضفة

2023-04-18

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل.

ومن جهة أخرى تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا، وإغلاق الطرق التي يستخدمها المزارعون للوصول إلى أراضيهم في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية لليوم الحادي عشر.

وأقامت قوات الاحتلال برجاً عسكرياً جديداً على المدخل الشمالي لبلدة تقوعجنوب شرق بيت لحم، ما يشكل خطورة على حياة الفلسطينيين وتحركاتهم.

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