بعد أزمة المصارف.. مبيعات التجزئة وإنفاق المستهلكين الأمريكيين في تراجع

واشنطن-سانا

انخفض الإنفاق في متاجر التجزئة الأمريكية في آذار الماضي، بعد أن غذت الأزمة المصرفية مخاوف الركود المالي، الأمر الذي أدى إلى زيادة علامات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 1 بالمئة في آذار الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه وهو ما يعد أكثر حدة من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.4 بالمئة.

وتوقع الاقتصاديون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يتجه الاقتصاد الأمريكي إلى الركود في وقت لاحق من العام، حيث إن الآثار المتأخرة لارتفاع أسعار الفائدة تترسخ بشكل أعمق.

وكان اقتصاديو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعوا نموا هزيلا مع مخاطر حدوث ركود قبل انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.

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