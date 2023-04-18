الطوارئ الروسية: إرسال طائرة مساعدات خامسة لمتضرري الزلزال في سورية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية اليوم عن إرسال طائرة خامسة تحمل على متنها 14.6 طناً من المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى متضرري الزلزال في سورية.

وقالت السفارة السورية في موسكو: إن هذه الشحنة التي قامت السفارة بتجميعها وفرزها مقدمة من أبناء الجالية السورية ومن الشعب الروسي الصديق.

وكانت وصلت يوم الخميس الماضي طائرة مساعدات روسية إلى مطار اللاذقية محملة بنحو 20 طنا من المواد الإغاثية، مقدمة من السفارة السورية بموسكو لدعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي.

وكانت وزارة حالات الطوارئ الروسية نشرت في وقت سابق جدولاً لتسيير عشر طائرات شحن لنقل المساعدات التي قدمها أبناء الجالية السورية، وأصدقاؤهم الروس لمتضرري الزلزال، على أن تتوجه آخر طائرة إلى سورية في الـ 25 من نيسان الجاري.

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