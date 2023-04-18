ارتفاع الناتج الصناعي الصيني في آذار الماضي

بكين-سانا

ارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة في الصين بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، خلال آذار الماضي وفقاً لبيانات رسمية صدرت اليوم.

وذكرت وكالة شينخوا أنه وفقاً لبيانات أصدرتها الهيئة الصينية للإحصاء فقد زاد الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري بارتفاع 0.3 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2022.

وقالت الهيئة: إن الإنتاج الصناعي الصيني تعافى بشكل مطرد خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما شهدت توقعات الأعمال تحسنات شاملة.

ويستخدم الناتج الصناعي في قياس نشاط الشركات الكبيرة التي تصل إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها إلى 20 مليون يوان، ما يعادل 2.91 مليون دولار أمريكي على الأقل.

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