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ليفربول يفوز على ليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي

2023-04-18

لندن-سانا

فاز فريق ليفربول أمس على نظيره ليدز يونايتد بستة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب إيلاند رود.

وسجل أهداف ليفربول الستة كل من كودي جاكبو في الدقيقة 35 ومحمد صلاح في الدقيقتين 39 و64 ودييجو جوتا في الدقيقتين 52 و73 وداروين نونيز في الدقيقة 90.

بينما سجل هدف ليدز يونايتد لويس سينيستيرا في الدقيقة 48 وبهذه النتيجة احتل ليفربول المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بينما حل نادي ليدز يونايتد في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.

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