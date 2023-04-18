زاخاروفا تحذر الدبلوماسيين الغربيين من التدخل في شؤون روسيا

موسكو-سانا

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدبلوماسيين الغربيين المتورطين في إثارة الفتنة والتدخل المباشر في الشؤون الداخلية لروسيا بالطرد من البلاد.

ونقلت روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها: “سيتم قمع أي تصرفات للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول غير الصديقة التي تهدف إلى إثارة الفتنة والعداوة في مجتمعنا بأقصى طريقة ممكنة” مشيرة إلى أن الدبلوماسيين المعنيين في هذا العمل سيتم طردهم من روسيا.

وأضافت زاخاروفا: إن تصريحات سفراء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بعد إعلان الحكم على كارا مورزا الذي تعتبره السلطات الروسية عميلاً أجنبياً مداناً بالخيانة العظمى تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلادها، وإن تصريحات السفيرة البريطانية لدى روسيا ديبورا برونرت بعد الحكم على كارا مورزا تعتبر غير مقبولة.

كما وصفت زاخاروفا مطالب سفيري الولايات المتحدة وكندا بالإفراج عن كارا مورزا بذروة السخرية في حين تُنتهك حقوق الإنسان بوقاحة في بلدانهم، ويتعرض المعارضون للاضطهاد، لافتة إلى أنه حان الوقت لواشنطن وأوتاوا لتعلما أن محاولات الضغط على السلطات والقضاء المستقل في روسيا محكوم عليها بالفشل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency