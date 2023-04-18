رئيسي يؤكد تقارب الدول الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية التقارب والاتفاق بين الدول الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية وإدانة اعتداءات الكيان الصهيوني وممارساته الوحشية بحق الفلسطينيين والمسجد الاقصى.

ونقلت وكالة “ارنا” عن رئيسي قوله خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء في بنغلاديش شيخة حسينة: “إن سياسة إيران الخارجية قائمة على توسيع وتعزيز العلاقات مع دول العالم ولاسيما البلدان الإسلامية” متطلعاً إلى توسيع جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين طهران ودكا اكثر فأكثر.

بدورها أدانت حسينة الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين، مؤكدة موقف بلادها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم واستنكار الاعتداءات الصهيونية بحقه.

كما دعت رئيسة الوزراء البنغلاديشية إلى أهمية توسيع العلاقات مع إيران وتعزيز الاواصر الثنائية بينهما ولاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية والتعاون الاقليمي وصولاً للمستوى المطلوب.

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