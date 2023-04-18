الجلاء يفوز على الاتحاد أهلي حلب في دوري كرة السلة للرجال

حلب- سانا

فاز فريق الجلاء على الاتحاد أهلي حلب بنتيجة 65-63 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري كرة السلة للرجال.

وانتهى الربع الأول لمصلحة أهلي حلب بواقع 18-16 نقطة، وتقدم الجلاء بالربع الثاني بواقع 21-12 بينما جاء الربع الثالث لمصلحة أهلي حلب بنتيجة 25-9 نقاط، وتقدم الجلاء في الربع الرابع بواقع 19-8 نقاط.

وتلعب الفرق مع بعضها ذهاباً وإياباً في الدور الأول، ويهبط بنهايته الناديان الأخيران إلى الدرجة الثانية، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور النهائي الذي يلعب فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس مباريات، ويتأهل الفائزان إلى النهائي الذي يشمل سبع مواجهات، وفي حال فوز أحدهما بأربع منها يُتوج باللقب.

سامر خزمة

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