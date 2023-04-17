نيبينزيا: لافروف ومعظم أعضاء الوفد الروسي حصلوا على تأشيرات دخول للولايات المتحدة

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ومعظم أعضاء الوفد الروسي باستثناء الصحفيين تلقوا تأشيرات دخول للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نيبينزيا قوله: تسلّم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومعظم أعضاء الوفد الروسي باستثناء الصحفيين تأشيرات دخول للولايات المتحدة من أجل المشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وكان نيبينزيا أعلن في وقت سابق أن لافروف سيشارك في اجتماعات سيعقدها مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري.

وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في نيسان، ومن المتوقع أن يرأس لافروف اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك يومي 24 و25 نيسان.

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