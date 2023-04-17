إعفاء السفن التي تقدم مساعدات للمتضررين جراء الزلزال من دفع أي رسوم

دمشق-سانا

أعلنت شركة التوكيلات الملاحية في وزارة النقل عن إعفاء السفن التي تصل إلى سورية بهدف تقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال من دفع أي رسوم.

وأوضحت الشركة بمنشور على صفحة وزارة النقل في فيسبوك أنه يتم استقبال جميع السفن والناقلات الواصلة بهذا الخصوص بشكل مجاني من دون دفع أي رسوم تذكر وذلك استناداً إلى التوجيهات الحكومية بهذا الخصوص.

وأكدت الشركة جاهزيتها الكاملة لتقديم أي خدمات للسفن القادمة من الدول الأخرى لتقديم المعونات لبلدنا لتجاوز كارثة الزلزال، مشيرة إلى أن السفن المعفاة لا تدخل ضمن الخطة الإنتاجية للشركة التي تعمل وفق خطة إنتاجية فقط لا استثمارية.

وبينت الشركة أن نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 63.4 بالمئة، ما يشير إلى أنه قد تصل نسبة العمل إلى 300 بالمئة مع نهاية عام الحالي.

وأشارت الشركة إلى أن الإيرادات المقدرة خلال العام الحالي تقدر بنحو 2.5 مليار ليرة سورية تم تحقيق 1.585 مليار منها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة إنجاز بلغت نحو 63.4 بالمئة.

يُذكر أن شركة التوكيلات الملاحية تؤمن جميع الخدمات اللازمة للسفن وناقلات النفط التي تؤم الجمهورية العربية السورية وخاصة أعمال الاستقبال والترحيل، وتموين السفن، وخدمة المسافرين، والإشراف على نقل البضائع من السفن إلى الرصيف وبالعكس، وغير ذلك، والمساعدات والخدمات البحرية اللازمة التي تتعاطاها عادةً وكالات خدمة السفن.

مهران معلا

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