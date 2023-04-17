احتفاء بذكرى الجلاء… حفل استقبال وتكريم 100 أسرة شهيد في الحسكة

الحسكة-سانا

احتفاء بالذكرى الـ 77 لعيد الجلاء، أقامت محافظة الحسكة حفل استقبال بمشاركة فعاليات رسمية واجتماعية ودينية.

وخلال الحفل الذي أقيم في قاعة الشرف بمبنى المحافظة تم تكريم 100 أسرة من ذوي الشهداء وفاء لتضحيات وبطولات أبنائهم في الدفاع عن تراب الوطن ليبقى عزيزاً ومصاناً.

وأشارت الكلمات التي أُلقيت خلال حفل الاستقبال إلى المعاني الكبيرة التي يشكلها الجلاء لأبناء سورية، وكيف سطر المجاهدون الأبطال أروع الأمثلة في التضحية والبطولة لتحرير كل الجغرافيا السورية من المستعمر الفرنسي، مؤكدة قدرة السوريين على التصدي والوقوف بوجه كل من يحاول النيل من سورية ودورها في المنطقة، وأن يوم الجلاء يستمد منه أبناء الوطن اليوم معاني البطولة والفداء لتحرير سورية من المستعمرين الجدد داعمي الارهاب.

وقال محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال تكريم ذوي الشهداء: “إننا اليوم نتشرف بأسر الشهداء الذين يكرموننا بحضورهم، فتضحيات أبنائهم حققت النصر، وهم أحفاد الأبطال الذين تصدوا للمستعمر الفرنسي، وما قدموه في سبيل الوطن هو امتداد لإرث تاريخي واجتماعي للأجداد الذين كرسوا قيم التضحية والبطولة” مشيراً إلى أن أبناء سورية سينجزون النصر النهائي على الإرهاب.

من جانبه قال أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن: إن تكريم أسر الشهداء في يوم الجلاء تكريم للبطولة والتضحية ولمن قدموا أغلى ما يملكون للدفاع عن الوطن، لافتاً إلى أن التاريخ يعيد نفسه من جديد، وعلى المحتل الاستفادة من دروس التاريخ ويعجل بالرحيل لأن مصيره الطرد وهو يجر أذيال الخيبة والخذلان.

والد الشهيد خليل حمود بكر الجدوع قال: “إن الشهادة هي قيمة ومصدر فخر واعتزاز، واليوم نحتفل بذكرى البطولة والتاريخ المجيد الذي سطره أجدادنا في مقارعة المستعمر، ووجودنا اليوم في هذا الحفل هو شرف كبير لنا وسنبقى أوفياء لدماء الشهداء حتى تحقيق النصر”.

من جانبه عبر والد الشهيد محمد جاسم قيران عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه دفاعاً عن الوطن، مؤكداً أن استشهاده وسام فخر لهم، وأنه وجميع أفراد أسرته مشاريع للشهادة دفاعاً عن سورية حتى تتحرر من الإرهاب وداعميه المحتلين الذين يسلبون ويسرقون ثروات هذه البلاد.

وفي سياق إحياء ذكرى عيد الجلاء أقام الحزب الشيوعي السوري في الجزيرة السورية ندوة سياسية في المركز الثقافي العربي بالقامشلي تحت عنوان “الجلاء المجيد عيد أعيادنا الوطنية”.

وذكر عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي عبد الرحمن خليل في تصريح لمراسلة سانا أن “الجلاء يتطلب منا وقفة شموخ وعز ضد الاحتلال الذي أضعف وطننا، ونحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى المقاومة الشعبية لطرد كل أشكال الاحتلال وتحرير كل شبر من أرض سورية الغالية، وهذا يتطلب وضع كل الجهود نحو تحرير البلاد، وذلك بالتوازي مع تأمين حياة كريمة لأبناء شعبنا من عمال وفلاحين وأبنائهم في الجيش العربي السوري سياج الوطن وحامي الحمى”.

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