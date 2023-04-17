الإصابة تغيب روبيرتو لعدة أسابيع عن برشلونة

مدريد-سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب لاعبه سيرجي روبيرتو عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريق خيتافي أمس ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة الاسباني روبيرتو في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر ستمنعه من استكمال الموسم مع الفريق حيث سيغيب لفترة تتراوح بين 5 و 6 أسابيع.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريا ل مدريد الوصيف.

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