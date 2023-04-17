إيفانوف يعرب عن شكوكه في تسريب وثائق البنتاغون

موسكو-سانا

أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة سيرغي إيفانوف عن شكوكه في تسريب وثائق وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون” لكونه حدث في وسائل الإعلام.

ونقلت وكالة نوفوستي عن إيفانوف قوله خلال مقابلة أجراها مع قناة روسيا 24 التلفزيونية “كان التسريب من وسائل الإعلام ما تسبب في شكوك أولاً بطريقة التسريب، والأهم من ذلك في الحجم الكامل للمواد” مشيراً إلى أنه لم ير أي شيء سري يدعو لهذه الشكوك.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قال رداً على سؤال حول التسريب: إن روسيا ليس لديها شك في أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر أو غير مباشر بالأزمة في أوكرانيا.

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