جال في مصفاة حمص.. وزير النفط يؤكد تذليل الصعوبات لتنفيذ الصيانات اللازمة لها

حمص-سانا

أكد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني الموضوع لأعمال الصيانة، ومشاريع إعادة التأهيل التي تجري في الأقسام الإنتاجية في مصفاة حمص.

وأشار وزير النفط خلال جولة تفقدية اليوم في مصفاة حمص إلى ضرورة تذليل الصعوبات التي تعيق تنفيذ الصيانات اللازمة بغية الوصول للجاهزية الفنية الكاملة للمصفاة تحضيراً للعمرة المخططة لمصفاة بانياس منتصف العام القادم.

وشدد الوزير خلال لقائه الكوادر الفنية في المصفاة على تعزيز الأرصدة من المشتقات النفطية وخاصة خلال فترة العمرة مؤكداً أهمية المتابعة الدقيقة لعمل المصافي وتجهيزاتها الفنية بما يضمن أمن وسلامة المنشأة والعاملين وتفادي حدوث أي طارئ.

كما تحدث الوزير عن موضوع التدريب والاستفادة من الدورات المعلنة وتنشيط مركز التدريب واعتماد معايير التدريب المعتمدة وإجراء التقييم الفردي لكل عامل ليتم بناء عليه وضع خطة تدريب شاملة للوصول إلى كوادر فنية مؤهلة ومدربة.

كما تفقد وزير النفط معمل مزج الزيوت في حمص، واطلع على سير العمل في المعمل، وأكد بذل كل الجهود للمحافظة على جودة الزيوت وتحسينها وزيادة إنتاجيتها وخاصة زيوت الأساس حيث يعتبر المعمل من المعامل الرابحة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

محمد كركوش

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency