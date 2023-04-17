ديوكوفيتش مستمر في صدارة تصنيف لاعبي التنس

سيدني-سانا

حافظ لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين.

وحسب البيانات الجديدة للتصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر اليوم، حل الإسباني كارلوس الكاراز في المركز الثاني، تلاه النرويجي كاسبر روود ثالثاً، بينما حل الروسي دانييل مدفيديف رابعاً، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس خامساً.

وجاء الروسي أندريه روبليف في المركز السادس، وتقدم الدنماركي هولغر رون مركزين ليصبح سابعاً، وجاء الإيطالي يانيك سينر ثامناً، بينما احتل كل من الكندي فيليكس أوجير الياسيم والأمريكي تايلور فريتز المركزين التاسع والعاشر توالياً.

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