غروب الشمس في طرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد يصل تونس في زيارة عمل بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
2023-04-17
الحزب السوري القومي الاجتماعي: جلاء المحتل الفرنسي نتيجة حتمية للمقاومة
2023-04-17
بوغدانوف والجعفري يبحثان تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة
2023-04-17
سياسي تشيكي: سورية ستتمكن من استعادة استقرارها ودورها المحوري والريادي
2023-04-17
كنعاني: سورية سطرت ملاحم بطولية في الدفاع عن استقلالها وسيادتها وسيادة أراضيها
2023-04-17
المقداد لقناة الجزائر: العلاقات مع الجزائر متينة ونقدر موقفها الثابت بدعم سورية
2023-04-17
حزب البعث- قطر اليمن: ذكرى الجلاء ستظل حية في الوجدان ومثالاً على البطولة والتضحية
2023-04-17
محليات
الدكتورة شعبان لـ ياكوفينكو: الاتفاق على المفاهيم السياسية والإعلامية خرق لمصطلحات وسرديات الهيمنة الغربية
2023-04-17
قواتنا المسلحة تحيي ذكرى الجلاء.. تتويج لنضال شعب أبي ووطن يرفض الذل والهوان
2023-04-17
بواسل المدرسة الفنية الجوية بحلب.. جاهزية عالية وتدريب مستمر حفاظاً على إرث صانعي الجلاء
2023-04-17
حملة لتأمين ملابس وأحذية لـ 150 أسرة في منطقة سلحب بريف حماة
2023-04-17
في ذكراه الـ 77… الجلاء منارة أوقد شعلتها الأجداد لتبقى خالدة في ضمائر السوريين
2023-04-17
قداس (الباعوث) في الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس بدمشق
2023-04-17
مسير كشفي في حمص بذكرى عيد الجلاء – فيديو
2023-04-17
رياضة
ديوكوفيتش مستمر في صدارة تصنيف لاعبي التنس
2023-04-17
تنافس 40 لاعباً في بطولة الجلاء التنشيطية الأولى بالشطرنج في بلدة شقا
2023-04-17
منافسة قوية في بطولة اختراق الضاحية بالسويداء
2023-04-17
روما يهزم أودينيزي بالدوري الإيطالي
2023-04-17
ساسولو يفوز على يوفينتوس في الدوري الإيطالي
2023-04-16
برشلونة يتعادل مع خيتافي في الدوري الإسباني
2023-04-16
الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة مونت كارلو للتنس
2023-04-16
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
2023-04-17
الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو
2023-04-17
استقرار أسعار النفط
2023-04-17
بازار خيري وتوزيع كسوة العيد لـ 200 طفل في معضمية الشام بريف دمشق
2023-04-16
103 آلاف طن مبيعات المؤسسة العامة للأعلاف خلال الربع الأول من العام الجاري
2023-04-16
المركزي يوضح آلية عمل المصارف خلال أيام العطلة
2023-04-15
زراعة حماة: وضع محصول القمح جيد وتوقعات بإنتاج وفير
2023-04-15
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الشريط الإخباري
الدكتورة شعبان لـ ياكوفينكو: الاتفاق على المفاهيم السياسية والإعلامية خرق لمصطلحات وسرديات الهيمنة الغربية
الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الجلاء
كنعاني: سورية سطرت ملاحم بطولية في الدفاع عن استقلالها وسيادتها وسيادة أراضيها
اجتماع برئاسة المهندس عرنوس لمراجعة وتدقيق مشروع خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال وآثاره
المقداد لقناة الجزائر: العلاقات مع الجزائر متينة ونقدر موقفها الثابت بدعم سورية
الدكتورة بثينة شعبان تلتقي عميد الأكاديمية الدبلوماسية الروسية بدمشق
أهلنا في الجولان المحتل يحيون ذكرى الجلاء: مواصلة النضال حتى تحرير أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي
الطلبة والجاليات السورية في كوبا والسويد وسلوفاكيا يحيون ذكرى الجلاء
أجواء غائمة جزئياً وفرصة لهطل زخات رعدية فوق بعض المناطق
الذكرى الـ 77 لعيد الجلاء… ملحمة سورية كتبت بدماء الشهداء وبطولات المجاهدين
غروب الشمس في طرطوس
2023-04-17
تصوير: مي محمد
غروب الشمس في طرطوس
2023-04-17
Afraa
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