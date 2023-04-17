قواتنا المسلحة تحيي ذكرى الجلاء.. تتويج لنضال شعب أبي ووطن يرفض الذل والهوان

دمشق-سانا

أحيت قواتنا المسلحة الباسلة الذكرى السابعة والسبعين ليوم الجلاء، حيث احتفلت التشكيلات والقطعات والوحدات بهذه المناسبة الوطنية التي جاءت تتويجاً لنضال شعب أبي ووطن يرفض الذل والهوان.

وذكرت وزارة الدفاع في موقعها الإلكتروني أن “الثكنات زينت بهذه المناسبة، وألقيت الكلمات التي تعبر عن أهمية يوم الجلاء وضرورة استلهام معانيه الخالدة في مواجهة قوى البغي والعدوان وأدواتها الإرهابية.”

وأكد القادة في كلماتهم أن “سورية بشعبها الأبي وجيشها الباسل قادرة على إحياء أمجاد الجلاء وبطولات الماضي وصولاً إلى بناء الحاضر والمستقبل، وأن رجال قواتنا المسلحة اليوم يصونون عهد الجلاء ويحفظون الأمانة المقدسة في الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه، خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس الفريق بشار الأسد.”

كما أقيمت بهذه المناسبة العروض الرياضية والعسكرية التي جسدت قوة المقاتل السوري وعزيمته، وأظهرت مهارة عالية ورجولة فائقة تعبر عن أصالة جيشنا الباسل وتاريخه العريق وحاضره المشرف.

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