روسيا والصين.. واشنطن وحلفاؤها يتحملون مسؤولية التصعيد بشبه الجزيرة الكورية

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو والممثل الخاص للحكومة الصينية لشبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ، أن واشنطن وحلفاءها يتحملون مسؤولية التصعيد والوضع المتفاقم الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم: إن الجانبين اتفقا خلال مناقشات جرت بينهما على أن واشنطن وحلفاءها يرفضون خلافاً لالتزاماتهم إجراء حوار مع جمهورية كوريا الديمقراطية، بشأن تزويدها بضمانات أمنية واتخاذ إجراءات عملية لبناء الثقة، بل على العكس من ذلك يقومون بإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة ذات طابع استفزازي.

وأضاف البيان: إنه تم التأكيد أيضاً خلال المناقشات على ضرورة تركيز جهود الأطراف المعنية على إيجاد حل سياسي ودبلوماسي لمشكلات شمال شرق آسيا، يأخذ في الاعتبار الاهتمامات العادلة والمشروعة لجميع دول المنطقة في مجال الأمن، كما تم الاتفاق على الحفاظ على التنسيق الوثيق بين روسيا والصين في هذا المجال.

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