الحزب السوري القومي الاجتماعي: جلاء المحتل الفرنسي نتيجة حتمية للمقاومة

بيروت-موسكو-سانا

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن جلاء المحتل الفرنسي عن أرض سورية هو نتيجة حتمية لمقاومة الشعب السوري الحافلة بالبطولات والتضحيات، ورسوخ الانتماء إلى الأرض والوطن.

وقال مسؤول الإعلام في الحزب معن حمية في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد الجلاء: إن “عقوداً من المقاومة والصمود في مواجهة الاحتلال الفرنسي أثبتت أن شعبنا أهل للحياة الحرة الكريمة والعزيزة”، مشيراً إلى أن سورية التي استطاعت أن تصمد في مواجهة حرب إرهابية كونية غير مسبوقة تحقق اليوم انتصارات جديدة على المستوى الدبلوماسي بكسر الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عقد.

من جهتها أكدت المنظمة الحزبية لحزب البعث العربي الاشتراكي في روسيا أن القوى الاستعمارية الغربية التي دحرت بالأمس بفضل مقاومة آبائنا وأجدادنا، نراها اليوم تندحر هي وأدواتها الإرهابية أمام رجال الجيش العربي السوري.

وأشارت المنظمة في بيان بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الجلاء إلى أن هذه الذكرى تأتي اليوم متزامنة مع الانتصارات التي تحققها سورية على مختلف الصعد، مؤكدة الاستعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل تحرير أرض سورية من رجس الإرهاب التكفيري والتصدي لأي مشروع يهدف إلى تفتيت وحدتها وتقسيم شعبها.

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