بازار خيري وتوزيع كسوة العيد لـ 200 طفل في معضمية الشام بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بمناسبة عيد الفطر نظمت 35 سيدة بالتعاون مع المجلس المحلي في معضمية الشام بريف دمشق بازاراً خيرياً في صالة الاتحاد بالمدينة، تضمن ملابس نسائية ورجالية وأحذية ومنتجات للعناية بالبشرة وعطورات وإكسسوارات وأشغالاً يدوية.

المشرفة على البازار فاطمة نتوف قالت في تصريح لمراسلة سانا: إن هذا البازار يقام سنوياً ويستمر أربعة أيام ويهدف إلى دعم السيدات المنتجات والاستقلالية المادية لديهن، وتعزيز دورهن في المجتمع إضافة إلى تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين مع اقتراب العيد وتوفير مستلزماته، مبينة أن السيدات المشاركات فيه هن من ذوي الشهداء والمفقودين وقد استغرق التحضير له مدة أسبوع.

وتحدث رئيس المجلس المحلي في معضمية الشام المهندس مصطفى الخطيب عن الدعم والتسهيلات التي تم تقديمها للسيدات لإقامة البازار وقال: إن المرأة السورية كانت على مر العصور سيدة فاعلة بمعنى الكلمة وإنسانة مثقفة وعاملة لذا قمنا بتقديم كل ما يلزم لإنجاح الفعالية من مكان ودعم لوجستي ومستلزمات بهدف مساعدة النساء المشاركات وفتح مجال العمل أمامهن وتطوير المهن التي يتقن عملها مثل الخياطة و صناعة المشغولات اليدوية ومنتجات العناية بالبشرة.

ميساء العلبي وأميرة السوس من لجنة السيدات المنتسبات للأمانة السورية للتنمية أكدتا أهمية المشاركة في البازارات لأنها خطوة جميلة وتفاعلية مع المجتمع، حيث يتم تقديم المنتجات بأسعار مخفضة تساعد المواطنين على شراء ما يلزمهم تحضيرا للعيد، إضافة إلى أن هذا الأمر ينمي قدراتهن ويساعد أسرهن في الوقت نفسه.

السيدة سمر فتوح والشابة غزل غصن أوضحن أنهن يشاركن بمنتجات العناية بالبشرة والصابون والشامبو والكريمات المصنوعة من المواد الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية ويتم بيعها بسعر التكلفة، وأشرن إلى أهمية مثل هذه النشاطات للترويج لمنتجاتهن والتواصل المباشر مع الزبائن والاطلاع على ملاحظاتهم حول المنتجات ومدى جودتها ونوعيتها.

وفي مبادرة أخرى بمناسبة العيد قدمت جمعية معضمية الشام الخيرية اليوم كسوة العيد لـ 200 طفل دون 15 عاماً من أبناء المنطقة المسجلين لدى الجمعية، إضافة إلى توزيع الكفالات المالية على الأيتام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمود الجلب في تصريح لمراسلة سانا أن الجمعية مستنفرة حتى يوم العيد لتوزيع المساعدات الخاصة بالعيد بالتدريج لجميع المستفيدين المسجلين في الجمعية والبالغ عددهم 3 آلاف عائلة.

وأشار الجلب إلى أن الجمعية التي تأسست عام 2005 قدمت مساعدات إلى أكثر من ألفي عائلة من الفقراء والمحتاجين خلال شهر مضان المبارك من خلال وجبات إفطار يومية ومساعدات إغاثية أخرى، لافتا إلى استمرار الجمعية بمشروع إفطار صائم وتقديم الوجبات يوميا لتأمين كافة الشرائح المستفيدة من الجمعية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأشارت السيدة نسرين صوان إلى أهمية مبادرة توزيع كسوة العيد للأطفال ودورها في إدخال السعادة إلى قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم وتخفيف الأعباء المادية عن ذويهم.

هيلانه الهندي

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