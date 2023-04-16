صدور كتاب (رؤية مواطن) لمطران حلب المغيّب قسراً يوحنا ابراهيم

حلب-سانا

تزامناً مع الذكرى العاشرة لاختطاف مطراني حلب يوحنا ابراهيم وبولس يازجي، ترأس قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم قداساً أقيم مساء اليوم على نية عودة المطرانين في كاتدرائية مار أفرام السرياني بحلب، تلاه توقيع وإهداء كتاب “رؤية مواطن” للمطران المغيّب يوحنا إبراهيم منذ عام 2013.

وبين المطران بطرس قسيس مطران حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس في تصريح لمراسل سانا أن المطران المختطف يوحنا ابراهيم حاضر بيننا بأقواله وأفعاله، مؤكداً أن إصدار الكتاب هو رد جميل لقامة وطنية وروحية آمنت بالوطن الجامع الذي انتصر بالحوار والتشاركية مع الآخر.

المطران قسيس لفت إلى أن الكتاب هو باقة غنية من أبرز مقالات وحوارات ودراسات المطران الذي اختطف من قبل الإرهابيين.

العلامة الشيخ الدكتور محمود عكام أشار إلى دور التربية الوطنية في غرس قيم المواطنة وواجباتها ومكانة الإصدار الجديد بالنسبة للمواضيع ذات الصلة وجعل الوطن أسمى من كل شيء وجامعاً لكل الناس تحت كنف المحبة والإخاء الذي عرف به المطران المختطف.

بدوره أكد البروفيسور أسعد السحمراني القادم من لبنان أن الكتاب الجديد يناقش فكر المطران المختطف في معالجة موضوع المواطنة بأعلى درجاتها وهو نتاج إبحاره في مفهوم المواطنة دولياً وعربياً ومحلياً، مشدداً على أن المواطنة هي العقد الضامن لدولة وطنية نتحدى بها كل الصعاب كما تحدى الشعب السوري مختلف الصعوبات بفضل إيمانه بدولته الوطنية الجامعة لمكوناته كافة.

أوهانيس شهريان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency