الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة مونت كارلو للتنس

باريس-سانا

توج الروسي أندريه روبليف بلقب بطولة مونت كارلو للتنس بفوزه على الدنماركي هولغر روني.

وتمكن روبليف المصنف خامسا في البطولة من التغلب على روني المصنف سادسا بمجموعتين لواحدة وبنتيجة 5-7 و6-2 و7-5 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم واستغرقت ساعتين و33 دقيقة.

وأحرز روبليف 25 عاما بذلك اللقب الأول له في بطولة مونت كارلو للتنس للماسترز التي بلغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و228 ألف يورو، وتقام على الملاعب الرملية والـ13 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

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