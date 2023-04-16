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(صحتكم همنا) مبادرة لتوفير الأدوية للأسر الأكثر احتياجاً في حماة

2023-04-16

حماة-سانا

ضمن مبادرات شهر رمضان، أطلق فريق نبض الشباب التطوعي في حماة مبادرة “صحتكم همنا” لتوفير وتوزيع الأدوية اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً والمتضررين من الزلزال في حماة، والمقيمين في مراكز الإيواء المؤقت.

وأوضح مسؤول الفريق الدكتور ماهر كزكز لمراسلة سانا أنه تم توزيع أدوية قلب وضغط وسكري وأمراض مزمنة وغيرها من الأدوية، عبر قوائم تحدد احتياجات كل أسرة ووفق وصفات طبية، ما يسهم في التخفيف من معاناة المرضى، ولا سيما في ظل انقطاع بعض أصناف الأدوية، جراء الحصار الجائر المفروض على سورية وارتفاع أسعارها.

وأعرب عدد من المستفيدين من المبادرة عن تقديرهم لجهود المشرفين والمساهمين بإنجاحها، ومساعدتهم في تأمين الأدوية اللازمة لهم.

سهاد حسن

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