ملتقى التواصل الرمضاني الرابع عشر في قرية تل الصياح بريف حماة يعكس تآخي السوريين

حماة-سانا

تحت شعار (التواصل الوطني فخر الماضي وضمان الحاضر وأمان المستقبل) استضافت قرية تل الصياح في منطقة الغاب بريف حماة الغربي ملتقى التواصل الوطني الرمضاني الرابع عشر، من خلال مأدبة إفطار حضرتها فعاليات رسمية وأهلية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأكد محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة في كلمته خلال الملتقى أن السوريين يجتمعون ويلتقون دائماً على المحبة والألفة في الأفراح والمحن، مضيفاً: إن هذا الملتقى يعكس صورة حية عن التأخي والمحبة والتعاون، كما أنه يمثل الوحدة الوطنية بكل تجلياتها وبأسمى معانيها.

بدوره بين الشيخ حسين أحمد صاحب المبادرة أن الملتقى هو أنموذج واقعي للأخوة والمحبة بين جميع السوريين، كما يمثل صورة مشرقة لوحدة سورية وقوتها.

فيما أشار مدير أوقاف حماة صالح مطر إلى أن الملتقى يجسد صورة مصغرة لواقع حال أبناء سورية كافة الذين هم عائلة واحدة يواجهون كل التحديات والاعتداءات والحصار ضد بلدهم، وهم مصرون على كسره والنصر على الأعداء بتعاضدهم ووقوفهم صفاً واحداً خلف قيادتهم الحكيمة وجيشهم المغوار.

كما اعتبر الأب اسكندر الترك راعي كنيسة السريان الكاثوليك في حماة أنه من مكرمات شهر رمضان المبارك هذا اللقاء الأخوي الذي يدل على عمق أصالة السوريين ومحبتهم وارتباطهم مع بعضهم في بوتقة واحدة، متضرعاً لأبناء سورية بمناسبة شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفصح المجيد حياة تسودها المحبة والعطاء والأمان والسلام.

ونوه الشيخ محمد جاسم السليم من عشيرة المعاطة بأهمية هذا الملتقى الوطني الذي تقيمه الفعاليات الدينية والأهلية في قرية تل الصياح كدليل على عمق الروابط والتواصل الاجتماعي والأخوي بين أطياف ومكونات الشعب السوري كافة.

حضر الملتقى كل من محافظي طرطوس عبد الحليم خليل وإدلب ثائر سلهب وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وفعاليات أهلية وإدارية من مختلف مناطق محافظة حماة.

عبدالله الشيخ

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