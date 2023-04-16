مخلوف يبحث مع رئيسة مؤسسة الفارابي الكازاخستانية جهود الاستجابة الإنسانية لمتضرري الزلزال

دمشق-سانا

بحث رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع رئيسة مؤسسة الفارابي الإنسانية في كازاخستان اكمرال باتالوفا والوفد المرافق الدعم المقدم من كازاخستان، في إطار الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

الوزير مخلوف أشار إلى أهمية علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، موجهاً الشكر لكازاخستان قيادة وحكومة وشعباً لما أبدته من استجابة إنسانية تجاه سورية، لدعم جهودها لمواجهة تداعيات الزلزال والتخفيف منها.

وبين مخلوف أن التحديات كبيرة تشمل ترميم البنى التحتية والمنازل، إضافة إلى الاستمرار بتوزيع المساعدات الإنسانية.

من جانبها، بينت باتالوفا أن زيارتها لسورية تأتي بهدف تقديم مساعدات من فعاليات المجتمع المحلي والأهالي في كازاخستان للمتضررين من الزلزال، وتضم الملابس والخيم الكازاخستانية التي تعتبر بيوتاً متحركة للإقامة الدائمة، إضافة لتقديم المولدات الكهربائية والأدوية، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية.

وأكد الجانبان استمرار التعاون في مختلف المجالات، ومتابعة بعض المشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها في سورية، وخاصة المركز الثقافي الكازاخستاني ليتم افتتاحه بأقرب وقت.

بشرى معلا

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