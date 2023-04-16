المؤسسة العامة للسينما تنظم تظاهرة فيلم الطريق وأفلام العيد

دمشق-سانا

تطلق المؤسسة العامة للسينما عروض التظاهرة السينمائية لأفلام العيد وفيلم الطريق، بدءاً من أول أيام عيد الفطر في صالات الكندي دمشق، دمر، اللاذقية، طرطوس، وتستمر لغاية الـ 29 من نيسان الجاري.

وتتضمن التظاهرة السينمائية عروضاً خاصة بفيلم الطريق للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، وعروضاً لأفلام أجنبية، حيث تبدأ عروض فيلم الطريق في صالات الكندي دمشق ودمر في الساعة الرابعة عصراً، وفي صالة كندي اللاذقية الساعة السادسة والنصف، وفي كندي طرطوس تقام العروض في الساعة الرابعة والربع، وتنتهي بتاريخ السابع والعشرين من نيسان الجاري، بينما تقدم في الساعة الثانية عروض عالمية متنوعة.

كما ستقدم عروض فيلم الطريق في عدد من المحافظات السورية، بدءاً من الثاني من أيار القادم حتى الخامس عشر منه، كالتالي: “المركز الثقافي في حلب والعزيزية بتاريخ 2 أيار القادم، وحماة بدار الثقافة وسلحب والسقيلبية ومصياف ومحردة والسلمية وساحة العاصي من تاريخ الـ 3 حتى الـ 10 من الشهر القادم، فيما سيعرض في حمص دار الثقافة بالرابع من أيار، وريف دمشق القطيفة في السابع من الشهر القادم، واللاذقية جبلة وعين الشرقية بالسابع والثامن من أيار.

أما المركز الثقافي بالحسكة والقامشلي فسيكون في العاشر من أيار، بينما سيعرض بالمركز الثقافي في القنيطرة، والمركز الثقافي بدير الزور في الرابع عشر من أيار، وسيكون الختام بالمركز الثقافي بالسويداء وصلخد وشهبا في الخامس عشر من أيار.

محاسن العوض

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