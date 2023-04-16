(روس كوسموس) الروسية تعلن تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة (روس كوسموس) الروسية اليوم أنها تعمل على تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مدير قسم البرامج والمشاريع الواعدة في المؤسسة ألكسندر بلوشينكو قوله: إن (روس كوسموس) تعمل على تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد والتقاط صور عالية الدقة لسطحها، لافتاً إلى أن أول قمر من أقمار (بيكسيل – في أي) الجديدة من المفترض أن يتم إطلاقه عام 2026 في إطار مشروع حكومي.

وبين بلوشينكو أن القمر الجديد الذي يزن 550 كغ من المفترض أن يعمل في مدار يبعد عن سطح الأرض 500 كم، كما ستكون له القدرة على رصد أجسام أرضية تبلغ أبعادها متراً مربعاً واحداً.

وأوضحت القناة أن (روس كوسموس) أشارت في وقت سابق إلى أن إنتاج أول قمر من أقمار (بيكسيل – في أي) سيبدأ عام 2025، كما سيتم صنع العديد من الأقمار الصناعية الجديدة في إطار هذا المشروع الحكومي.

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