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مجلس الشعب: ذكرى الجلاء ستبقى حافزاً للشعب السوري للانتصار على المؤامرات

2023-04-16

دمشق-سانا

أكد مجلس الشعب أن ذكرى الجلاء العظيم كانت وستبقى حافزاً لأبناء الشعب السوري المتماسك بوحدته الوطنية للانتصار على المؤامرات التي تحاك ضده، وهو الذي صنع ملحمة الجلاء وقادر في كل يوم على دحر الطغاة والطامعين.

وقال المجلس في بيان بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سورية: “تكتسب هذه الذكرى اليوم أهمية بالغة ومعاني كثيرة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، ولا سيما بعد سلسلة الإنجازات والانتصارات الكبيرة التي حققها رجال جيشنا العربي السوري الباسل على قوى الشر والإرهاب والعدوان، ليثبتوا للعالم أجمع أن نهج المقاومة الذي تشربناه من قيم يوم الجلاء ومعانيه باق في نفوسنا”.

وأضاف المجلس: إن هذا النهج يترجم اليوم على الأرض بالتضحيات الكبيرة والوقوف في وجه المخططات والإجراءات القسرية أحادية الجانب الظالمة والحصار الاقتصادي الجائر الذي يستهدف النيل من سورية أرضاً وشعباً ومؤسسات، مؤكداً ثقته بتحقيق النصر النهائي بالتفاف أبناء شعبنا الصامد وجيشنا البطل حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

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