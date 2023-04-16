حماية المستهلك في درعا تضبط أفراناً ومعتمدي خبز ومراكز محروقات مخالفة

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا ضبوطاً تموينية طالت مخابز خاصة ومحطات وقود ووسائط لنقل الركاب ومحال تجارية مخالفة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية الدكتور يحيى عبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت صاحب مخبز جلين بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز، وتم تغريمه بمبلغ 1.087 مليون ليرة سورية، وثلاثة معتمدين لبيع الخبز في بلدات المسمية والغارية الشرقية وعين ذكر، بمخالفة التلاعب بالكمية المسلمة عبر البطاقة الإلكترونية وتغريمهم بمبلغ إجمالي وصل إلى 3.240 ملايين ليرة.

ولفت عبد الله إلى أن الضبوط طالت أيضاً محطة وقود في بلدة نمر ومركز محروقات في بلدة شقرا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وسائق ميكروباص على خط الصنمين القنية، بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب، ومحل إصلاح إطارات في مدينة درعا بمخالفة تقاضي زيادة في بدل الخدمة استناداً إلى شكوى مواطن.

وبين الدكتور عبد الله أن دوريات المديرية نظمت تسعة ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية لبيع (المواد الغذائية والحلويات والألبسة والعطورات)، في مدن وبلدات درعا وازرع وانخل والحارة، بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية، وستة ضبوط تموينية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار لمحال مواد غذائية وألبسة وقصابة في مناطق درعا وازرع والقنية، وثلاثة ضبوط تموينية بمخالفة عدم وجود سجل تجاري لمحال خضار وفواكه وسمانة في درعا وغباغب، وتم إغلاق أربعة محال تجارية ومعملين لتصنيع الألبان في مدينة درعا وريفها لفترات مختلفة استناداً إلى ضبوط سابقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency