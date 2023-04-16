اختتام منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية

السويداء-سانا

اختتمت في مدينة المزرعة الرياضية اليوم منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية تحت الـ 10 والـ 12 عاماً التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة، بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية المحافظة.

وحقق المركز الأول لفئة تحت الـ 10 سنوات ورد الشوفي، تلاه ريان الطويل، وللإناث همسة الجباعي، أعقبتها جود العقباني، ولفئة 12 عاماً أوس البني تلاه بالتساوي كل من جاد الأشقر وعاصم مخيبر وباسل الحاج، وللإناث سلمى أبو زيدان وثانياً سلمى سعيد.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للعبة المهندس رفعت خضر في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة التي استمرت يومين أقيمت بطريقة الدوري السويسري، وجاءت بهدف انتقاء منتخب المحافظة استعداداً لبطولات الجمهورية للفئات العمرية، وشهدت مستوى فنياً جيداً.

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