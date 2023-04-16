مبادرة للشابة نور الغزالي من درعا تستهدف 180 طفلاً وطفلة

درعا-سانا

أثمرت المبادرة التطوعية المجانية للشابة نور الغزالي من محافظة درعا بتعليم نحو 180 طفلاً وطفلة بعض المعلومات العامة، وأسماء العواصم ولغة الإشارة والعد بـ 7 لغات، إضافة إلى الحساب الذهني.

الشابة نور ذكرت خلال حديثها لـ سانا الشبابية أن المبادرة التي أطلقتها حملت عنوان “في بيتنا شام”، واستهدفت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 5 والـ 10 سنوات، وجاءت من منطلق مسؤوليتها مع غيرها في صون مستقبل الأطفال ودفعهم باتجاه غد أفضل وتنمية مهاراتهم ومساعدتهم من الناحية التعليمية.

وقالت: “خلال مدة شهرين ونصف الشهر استطعت تعليم الأطفال بعض المبادئ الأساسية في عدة مواد، وعواصم 150 دولة باللغتين العربية والإنكليزية، إضافة إلى العد بنحو سبع لغات”، مبينة أن جمعية أفق للتنمية الإنسانية احتضنت المبادرة، وستقوم بتوزيع الجوائز والهدايا التشجيعية على الأطفال.

وأضافت: أتبع مع الأطفال أسلوبا سهلا وسلسا لإيصال المعلومة بطريقة بسيطة ترسخ في أذهانهم، كما أعمل على تنمية مهاراتهم من خلال أسلوب تعليمي قريب إلى عقولهم مع إدخال الترفيه وبعض ألعاب الذكاء.

والشابة نور الغزالي من مواليد 1992، وتحمل شهادة معهد صحي، وإجازة في هندسة الميكانيك.

قاسم المقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency