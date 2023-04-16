الفنان فايز قزق.. تماه في الأدوار حد التفرد والتميز

دمشق-سانا

مع كل دور جديد يؤديه الفنان فايز قزق يكشف عن وجه من وجوه إبداعه وقدرته على التماهي مع أدوراه، فيسقط حالة الشخصيات على نفسه ليحيك لكل منها شكلاً ومضموناً من وحي خبرته وروحه المتفردة في الأداء الدرامي، فتأثر بالمشاهد كما لو أنها نسجت من واقع شخوص الحكايات والروايات.

وبالرغم من كونه فنان النوع السهل الممتنع إلا أنه يركب شخصياته ويظهر بشكل مختلف وإن كانت الأدوار تحمل في خباياها ذات المضمون، وهذا ما جعله يحقق نجاحاً في أدوار الشر التي لعبها في موسم رمضان ليكون بطلاً بمفهومه الخاص ويجعل أحداث الأعمال تدور حوله بتوليفة درامية شيقة تحفظ له مكانته في قلوب المشاهدين.

فظهر الفنان المتجدد في مسلسل “الزند” من تأليف عمرو أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي بشخصية “إدريس” التي تحمل الكثير من أسرار الشر والانتقام خلف النظرة الحازمة، فيغريه المال ليتعاون مع الباشا ضد الفلاحين للضغط عليهم وتخليصهم أراضيهم، ليتحول بعدما قتل والد بطل المسلسل عاصي الذي يؤدي دوره الفنان تيم حسن لعدو شخصي له.

وفي الدراما المشتركة أطل قزق على الجمهور في مسلسل “للموت” بموسمه الثالث من إخراج فيليب أسمر ليبهرهم بشخصية “حاتم” التي اتصفت بالقوة والحزم، فبدت عليها الجدّية الكاملة من ناحية الشكل والمضمون، في إطار حبكة درامية مشوقة، حيث يتعرض للكثير من المشاكل العائلية.

شذا حمود وأماني فروج

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