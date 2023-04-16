القوات العراقية تقبض على 4 إرهابيين في محافظة نينوى

بغداد-سانا

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق اليوم القبض على أربعة إرهابيين في محافظة نينوى، بينهم أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الوكالة قولها في بيان: إن “مفارز وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين ثبت انتماؤهم لعصابات “داعش” الإرهابية في محافظة نينوى، موضحة أن التحقيقات أكدت أن أحد المتهمين كان يتحرك في ثلاث محافظات هي “ديالى وكركوك ونينوى”، وهو من المتزعمين الخطيرين في “داعش”، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض أمس على إرهابيين اثنين خلال عمليات نفذتها في الأنبار ونينوى.

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