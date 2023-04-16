SCS-NET

الصين تدعو إلى التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار في السودان

2023-04-16

بكين-سانا

دعت الصين اليوم إلى تهدئة الأوضاع والعودة إلى طاولة الحوار في السودان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: “نراقب عن كثب تطورات الأوضاع في السودان، وندعو الطرفين إلى إنهاء الاقتتال ومنع التصعيد والعودة إلى الحوار والدبلوماسية”.

إلى ذلك، أعلنت السفارة الصينية في السودان أنها لم تتلق أي تقارير حول وقوع إصابات بين مواطنين صينيين موجودين في السودان.

واندلعت اشتباكات عنيفة منذ صباح أمس في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا بين العسكريين والمدنيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مجلس الأمن الدولي يدعو للعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان

نيويورك-سانا أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ بشأن الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved