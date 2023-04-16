الصين تدعو إلى التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار في السودان

بكين-سانا

دعت الصين اليوم إلى تهدئة الأوضاع والعودة إلى طاولة الحوار في السودان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: “نراقب عن كثب تطورات الأوضاع في السودان، وندعو الطرفين إلى إنهاء الاقتتال ومنع التصعيد والعودة إلى الحوار والدبلوماسية”.

إلى ذلك، أعلنت السفارة الصينية في السودان أنها لم تتلق أي تقارير حول وقوع إصابات بين مواطنين صينيين موجودين في السودان.

واندلعت اشتباكات عنيفة منذ صباح أمس في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا بين العسكريين والمدنيين.

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