بوليتيكو: وضع بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة حرج

واشنطن-سانا

أكدت مجلة بوليتيكو الأمريكية أن وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة حرج، وسط شكوك كبيرة بشأن نسبة تأييده التي لم تتجاوز40 بالمئة في أحدث استطلاعات الرأي، ما يجعل إمكانية فوزه معدومة.

وأشارت المجلة في تقرير لها إلى أن بايدن لن يعلن رسميا بعد عن نيته الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه أوضح مراراً أنه اتخذ بالفعل خيارا لصالح مثل هذا القرار، مبينة أن استطلاعات الرأي الجديدة تشير إلى أن معدلات التأييد تحوم حول نفس المستويات، مثل بعض أسلاف بايدن الذين فشلت محاولاتهم لاستعادة السيطرة على البيت الأبيض.

ووفقاً لأحدث الاستطلاعات لم تتجاوز نسبة تأييد بايدن بين الناخبين أكثر من 40 بالمئة، وهي نسبة تبين وفقاً للمجلة أن الرئيس الأمريكي لا يواجه رفضاً شبه جماعي من الجمهوريين، بل أيضا نقصا غير مسبوق في الحماس لترشيحه للرئاسة بين الديمقراطيين.

ويرى محللون أن الأمريكيين يحملون بايدن مسؤولية الأزمة الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها عليهم ولاسيما أصحاب الدخل المتوسط، كما أن المجتمع الأمريكي يراقب أيضا ما يحدث للنسيج الداخلي من مخاوف أمنية وعائلية.

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