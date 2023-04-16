هيلاس فيرونا يفرض التعادل على نابولي في الدوري الإيطالي

روما-سانا

ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، أقيمت اليوم ثلاث مباريات كان أبرزها لقاء نابولي وضيفه هيلاس فيرونا.

فعلى ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” حسم التعادل السلبي لقاء نابولي وضيفه هيلاس فيرونا، ليواصل نابولي بهذه النتيجة صدارته لجدول ترتيب البطولة برصيد 75 نقطة بفارق 17 نقطة أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، بينما بقي فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

وفي مباراة أخرى تعادل فريق اسي ميلان مع مضيفه بولونيا في المباراة التي استضافها ملعب “ريناتو ديل آرا” بهدف لكل فريق ليرفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 44 نقطة محتلا المركز الثامن.

وعلى ملعب “سان سيرو” حقق فريق مونزا صاحب المركز الثاني عشر برصيد “38” نقطة المفاجأة، وهزم مضيفه انتر ميلان بهدف نظيف ليتجمد بذلك رصيد الانتر عند النقطة الـ 51 في المركز الخامس.

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