شتوتغارت يحرم دورتموند من الصدارة في المرحلة الـ 28  من الدوري الألماني

برلين-سانا

فشل كل من بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في تحقيق الفوز على هوفنهايم وشتوتغارت على الترتيب ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني “بوندسليغا”.

وعلى ملعب “أليانز أرينا” سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة بايرن ميونخ وضيفه هوفنهايم بهدف لكل منهما، ليرتفع بذلك رصيد بايرن ميونخ إلى 59 نقطة في صدارة الدوري، فيما صعد هوفنهايم إلى المركز الثالث عشر بـ 29 نقطة.

وفي مباراة مثيرة تعادل فريق بروسيا دورتموند مع مضيفه فريق شتوتغارت على ملعب “مرسيدس بنز أرينا” بثلاثة أهداف لكل فريق، لتبقي هذه النتيجة فريق بروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، فيما احتل شتوتغارت المركز السادس عشر بـ 24 نقطة.

وفي بقية المباريات تعادل فريق وآينتراخت فراكفورت وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ إيجابا بهدف لكل منهما، وذلك على ملعب “دوتش بانك بارك” ليحتل بهذه النتيجة فريق مونشنغلادباخ المركز العاشر برصيد 36 نقطة، فيما بقي آينتراخت في المركز السابع برصيد 42 نقطة.

وعلى ملعب “ريد بول أرينا” نجح لايبزيغ في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه أوغسبورغ إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده من النقاط إلى 51 نقطة ويتقدم للمركز الثالث، فيما توقف رصيد أوغسبورغ عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب “راين إنيرجي ستاديون” تعادل فريق ماينز ومضيفه كولن بهدف لكل منهما ليرفع بذلك ماينز رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن، مقابل 32 نقطة لكولن في المركز الحادي عشر.

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