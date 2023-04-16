وقفة تضامنية في طوباس دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في وقفة تضامنية بمدينة طوباس في الضفة الغربية، دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية رفعوا العلم الفلسطيني ولافتات وصوراً دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال وضرورة مساندتهم، منددين بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم، ولاسيما المرضى والمضربون عن الطعام منهم.

وأكد الأسير المحرر حسن بشارات في كلمة الأسرى أن سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها سلطات الاحتلال بشكل متعمد لن تنال من عزيمة الأسرى، محملا ًالاحتلال مسؤولية تدهور أوضاعهم الصحية.

من جهته قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة: “لن ننسى أسرانا في معتقلات الاحتلال وخاصة المرضى منهم”، مشدداً على أن حرية الأسرى هي مطلب وطني.

وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة الالتفات حول قضية الاسرى، داعين المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم المعرضة للخطر بفعل ممارسات الاحتلال.

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