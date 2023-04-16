مقتل 12 سجيناً جراء اشتباك داخل سجن في الإكوادور

كيتو-سانا

قتل 12 سجيناً على الأقل جراء اشتباكات بين النزلاء في سجن بمدينة غواياكيل الساحلية جنوب غرب الإكوادور.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب الادعاء العام في البلاد قوله اليوم: “تم فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن مقتل 12 نزيلا في سجن ليتورال بمدينة غواياكيل”.

وقتل ثلاثة من حراس السجن نفسه أثناء وجودهم قبل يومين خارج مجمع السجون في غواياكيل، فيما عثر على ستة سجناء مشنوقين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتشهد السجون الإكوادورية صدامات متكررة بين المسجونين على خلفية التنافس بين جماعات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات.

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