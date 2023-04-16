إصابة فلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين عليهم في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في مدينتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت بحماية قوات الاحتلال قرية أم الخير وخربتي الثعلة والخروبة قرب بلدة يطا بالخليل، وقرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين في بلدة يطا جنوب الخليل وآخر في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال يوم أمس بلدة قباطية وقرية مسلية جنوب شرق مدينة جنين واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام.

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